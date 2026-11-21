دخلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في نوبة بكاء خلال حديثها عن ابنيها جايدن وديف، في لقاء كشفت خلاله عن جوانب من حياتها بعيداً عن الأضواء، وحجم الضغوط التي تواجهها في محاولاتها للجمع بين مسؤوليات الأمومة ومتطلبات عملها الفني.

ولم تتمالك ميريام دموعها وهي تتحدث عن طبيعة علاقتها بابنيها، مشيرة إلى أنها تحرص على عدم إظهار انكسارها أمامهما، حتى تظل بالنسبة إليهما مصدر قوة واحتواء.

وقالت ميريام فارس: «ولا مرة بينت لأولادي إني ضعيفة»، موضحة أن ذلك لا يعني أنها لا تمر بأوقات صعبة، لكنها تفضل التعامل مع مشاعرها وأزماتها بعيداً عنهما، حتى لا تنعكس عليهما.

الأمومة غيرت شخصيتي

واستعادت الفنانة اللبنانية بعض ملامح حياتها قبل الإنجاب، كاشفة أن نظرتها إلى الأمهات تغيرت تماماً بعد خوض التجربة بنفسها، إذ كانت لا تفضل الجلوس معهن والاستماع إلى أحاديثهن المتواصلة عن أطفالهن، لكنها أصبحت بعد إنجاب جايدن وديف منشغلة بالتفاصيل نفسها، بل وصفت نفسها بأنها أصبحت «أسوأ منهم»، في إشارة إلى اهتمامها الدائم بكل ما يتعلق بطفليها.

وأوضحت أن الأمومة أحدثت تحولاً في أولوياتها وطريقة تفكيرها، كما غيرت أسلوب تعاملها مع المواقف والضغوط اليومية، بعدما أصبحت مسؤولية طفليها حاضرة في مختلف تفاصيل حياتها.

انتقاد الذات يضاعف الضغوط

وتطرقت ميريام فارس إلى طبيعتها الشخصية، مشيرة إلى أنها شديدة الاهتمام بالتفاصيل، وتراجع تصرفاتها وما تقدمه باستمرار، كما تميل إلى انتقاد نفسها ولا تصل بسهولة إلى مرحلة الرضا، وهو ما يضعها أحياناً تحت ضغوط إضافية.

كما تحدثت الفنانة عن محاولاتها المستمرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها دور الكشف عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي أشارت إلى مرورها بها، بجانب ضرورة الحفاظ على التوازن بين حياتها الأسرية ومسيرتها الفنية.