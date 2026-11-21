تخوض الفنانة التونسية درة تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2027، بعدما انضمت إلى مسلسل «اعتراف» لتقف بطلة أمام الفنان المصري كريم فهمي، في عمل يجمعهما للمرة الأولى ضمن بطولة مشتركة، ويضيف ثنائية جديدة إلى خريطة المسلسلات المنتظرة للموسم المقبل.

وتشارك درة وكريم فهمي البطولة مجموعة من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد ومحمود ياسين جونيور، فيما يكتب كريم فهمي المسلسل إلى جانب توليه أحد أدواره الرئيسية، ويخرجه محمد الخبيري، ومن إنتاج تامر مرسي.

كريم فهمي مؤلفاً وبطلاً

ويجمع «اعتراف» كريم فهمي بالمخرج محمد الخبيري في تعاون جديد، يتولى خلاله فهمي صياغة أحداث المسلسل وتجسيد إحدى شخصياته، بينما يقود الخبيري العمل إخراجياً، في تجربة تنتمي إلى الدراما الاجتماعية.

موعد العرض

ومن المقرر عرض المسلسل خلال رمضان 2027 عبر القنوات التلفزيونية وأحد المنصات الإلكترونية، فيما تستمر التحضيرات استعداداً لبدء التصوير، على أن تُكشف تفاصيل إضافية عن القصة والشخصيات خلال الفترة المقبلة.

جديد أعمالها

كما تشارك درة أيضاً في مسلسل «قلب شمس»، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويجمع العمل كل من يسرا، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، وسوسن بدر، وإدوارد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، فضلاً عن ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، من بينهم إلهام شاهين، ومن إخراج محمد سامي.

أعمالها في رمضان 2026

وكانت سجلت درة حضوراً في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي شاركت في بطولته أمام أحمد العوضي، وجسدت خلال الأحداث شخصية زوجته التي تنفصل عنه مع تطور مسار القصة.

وشارك في العمل محمد ثروت وانتصار والشحات مبروك ويارا السكري وعصام السقا ومحمود البزاوي وريم سامي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

كما ظهرت درة في الموسم نفسه من خلال مسلسل «إثبات نسب»، لتكون قد شاركت بعملين دراميين خلال رمضان الماضي، قبل استعدادها لخوض الموسم المقبل بمسلسل «اعتراف» أمام كريم فهمي.