أطلقت الفنانة المصرية عفاف مصطفى استغاثة جديدة بسبب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الدرامية، مع اقتراب انطلاق التحضيرات لموسم رمضان 2027، معربة عن حزنها من استمرار غيابها عن مواقع التصوير، رغم استعدادها لتقديم تنازلات مادية من أجل العودة إلى التمثيل.

وكشفت الفنانة، عبر حسابها على «فيسبوك»، عن وصولها إلى حد قبول العمل بنصف أجرها المعتاد، فضلاً عن الموافقة على استخدام «كارافان» مشترك، مراعاة لظروف الإنتاج وتكاليفه، مؤكدة أن لديها التزامات مالية تجعلها بحاجة إلى فرصة عمل في الوقت الحالي.

وكتبت معبرة عن معاناتها: «كنت بطبطب على الكل وأنا إيدي وجعاني.. الآن أعاني البطالة في موسم الشغل، وعلى التزامات، إيه تاني أكثر من إني بادرت بالشغل بنص أجر، حتى الكرفان مشترك دعماً لصناعة الدراما في بلدي.. أنا حزينة».

استغاثة سابقة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تناشد فيها عفاف مصطفى صناع الدراما منحها فرصة للعودة إلى العمل، إذ سبق أن أثارت الأزمة ذاتها في أكتوبر 2024، عندما نشرت استغاثة تحدثت فيها عن غياب العروض، رغم الإعلان عن التحضير لعشرات المسلسلات استعداداً لموسم رمضان 2025.

وأبدت الفنانة حينها صدمتها من ابتعادها عن أجواء التصوير التي اعتادت المشاركة فيها لسنوات، موضحة أن حياتها المهنية انتقلت من النشاط المستمر داخل مواقع العمل، حيث كانت تصف نفسها بأنها «دينامو»، إلى البقاء في المنزل، بعدما أصبحت جليسة فيه.

غياب مستمر عن الشاشة

كما لفتت في شكواها السابقة إلى عدم حصولها على عروض للمشاركة في أعمال خارج الموسم الرمضاني، مشددة على أنها لا تتهم أي طرف بالتسبب في تراجع فرصها، ولم تكشف عن أسباب واضحة وراء استمرار ابتعادها عن التمثيل.

أهم أعمالها

يشار إلى أن شاركت عفاف مصطفى في عدد كبير من الأعمال الفنية على مدار مشوارها، من أبرزها مسلسلات «رأفت الهجان» و«ريا وسكينة» و«حرب الجواسيس» و«العراف» و«إمبراطورية مين» و«حكايات بنات» و«ولد الغلابة» و«الفتوة» و«أحلام سعيدة» و«جعفر العمدة»، إلى جانب أفلام «تيتو» و«عمارة يعقوبيان» و«حريم كريم» و«الفرح» وغيرهم.