شكّل التلفزيون السعودي على امتداد أكثر من ستة عقود إحدى أبرز وسائل التأثير في المجتمع، ورافق تحولات المملكة الاجتماعية والثقافية والإعلامية، منذ دخوله المنازل نافذةً للأخبار والمعرفة والترفيه، ووسيلةً تجمع أفراد الأسرة حول شاشة واحدة. ومع حلول اليوم العالمي للتلفزيون، تتجدد قراءة مسيرة هذه الوسيلة التي صنعت جانباً من الذاكرة السعودية، وتواجه اليوم منافسة متصاعدة من المنصات الرقمية.

وتكتسب المناسبة أهميتها من دور التلفزيون في تشكيل الوعي العام، ونقل الأحداث الكبرى، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، بعدما تجاوز وظيفته الترفيهية ليصبح أداة للتوثيق والتثقيف وصناعة الرأي العام.

وتكشف الإحصاءات استمرار الحضور المؤثر للتلفزيون في المملكة؛ إذ يبلغ متوسط المشاهدة 5.1 ساعات يومياً، وفق بيانات رسمية، ما يعكس مكانته في أنماط الاستهلاك الإعلامي.

وتبرز خصوصية المشاهدة السعودية خلال رمضان، مع ارتفاع نسبة الوصول اليومي للجمهور 17%، وزيادة متوسط وقت المشاهدة 6% مقارنة بالأشهر الأخرى، مدفوعاً بالإقبال على الأعمال الدرامية والبرامج الموسمية والمحتوى الديني والاجتماعي.

وفي المقابل، تكشف المؤشرات الرقمية تحولاً في سلوك الجمهور؛ إذ تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت بين الأفراد من 15 إلى 74 عاماً نحو 99%، فيما يشاهد 79.4% منهم محتوى الفيديو عبر الإنترنت، ويستخدم 98.4% من مستخدمي الشبكة الهواتف المتنقلة للوصول إليها.

وتعزز بيانات الاستخدام الأسري حضور التلفزيون داخل المنزل السعودي، بعدما بلغت نسبة استخدام الأسر له 90.6%، رغم التوسع في الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية.

وتضع هذه التحولات المؤسسات التلفزيونية أمام تحديات تطوير المحتوى المحلي، وتعزيز الإنتاج الدرامي والبرامجي، وتوسيع الانتشار الرقمي، لمواكبة جمهور تتغير اهتماماته وعاداته الإعلامية.

وبين شاشة الأمس التي جمعت الأسرة السعودية وشاشات اليوم التي ترافق أفرادها، يبقى التلفزيون جزءاً من الذاكرة الوطنية، فيما ترتبط قدرته على المحافظة على تأثيره بجودة المحتوى ومصداقيته والوصول إلى الأجيال الجديدة.