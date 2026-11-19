يترقب الجمهور السعودي عرض مسرحية «عروس وعريسة»، التي يعود من خلالها الفنان المصري أحمد حلمي إلى خشبة المسرح، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، بمشاركة نخبة من النجوم، وسط تفاوت أسعار التذاكر لتبدأ من 150 ريالاً سعودياً وتصل إلى 1500 ريال.



وتتوزع أسعار التذاكر على 9 فئات، بقيمة 150 و170 و300 و400 و500 و650 و800 و1100 و1500 ريال سعودي، وفقاً لمواقع المقاعد داخل مسرح بكر الشدي، المستضيف للعروض.



حكاية كوميدية عن الحياة الزوجية

وتتمحور أحداث «عروس وعريسة» في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين حديثي الزواج يعيشان في منطقة المعادي القديمة، إذ ترصد المسرحية تفاصيل حياتهما اليومية وما يواجهانه من خلافات ومواقف طريفة، بعدما تنتهي فترة شهر العسل ويبدأ كل منهما في اكتشاف اختلاف طباع الآخر، لتتوالى المفارقات الناتجة عن محاولاتهما التأقلم مع الحياة المشتركة.

ويشارك أحمد حلمي في بطولة المسرحية كل من غادة عادل، ولبلبة، ومحسن محيي الدين، وشيرين، ومحمد شاهين، وحمدي الميرغني، ودنيا ماهر، ومحمد أبو داود، وإبرام سمير وغيرهم من النجوم.



آخر مسرحياته

وكانت مسرحية «بني آدم» آخر التجارب المسرحية لأحمد حلمي، إذ عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025، وشارك في بطولتها مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، قبل عودته مجدداً إلى المسرح من خلال «عروس وعريسة».



جديد أحمد حلمي

وعلى صعيد السينما، يعرض حالياً لأحمد حلمي فيلم «حدوتة» في عدد من الدول العربية، ويجسد خلاله شخصية رجل خارج عن القانون في الأربعينيات من عمره، يجد نفسه في مأزق بعدما يفقد القدرة على تذكر المكان الذي أخفى فيه شخصاً سبق أن اختطفه، لتتصاعد الأحداث وسط مواقف كوميدية ومفارقات غير متوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، وعمر شريف، فيما يظهر الفنان محمد ممدوح ضيف شرف، والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف.