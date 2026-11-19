تستقبل خشبة مسرح محمد العلي في العاصمة السعودية الرياض العرض الكوميدي «اعمل معروف»، الذي يجمع شيكو وميرنا جميل، ضمن برنامج موسم الرياض في دورته السابعة، في نهاية نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

وكشف عن تفاصيل العرض المسرحي بعد طرح الملصق الدعائي الخاص به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لبدء استقبال الجمهور على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، اعتباراً من 24 نوفمبر 2026، وحتى 3 ديسمبر المقبل.

أسعار تذاكر مسرحية «اعمل معروف»

تتعدد الفئات السعرية لتذاكر المسرحية وفقاً لمواقع المقاعد داخل المسرح، إذ تبدأ الأسعار من 90 ريالاً سعودياً، وتصل إلى 800 ريال، وسط طرح 10 فئات مختلفة أمام الجمهور.

قصة مسرحية «اعمل معروف»

تتناول المسرحية قصة الشاب «بودة»، الذي يجد نفسه في أزمة بسبب تراكم الديون، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب نتيجة التشابه بينه وبين رجل عصابات مطلوب أمنياً، ليحل محله ويدخل في سلسلة من المطاردات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة «اعمل معروف» شيكو وميرنا جميل، إيمان السيد، إلى جانب عدد من الفنانين، ضمن العروض المسرحية التي يتضمنها برنامج موسم الرياض في نسخته السابعة.

أحدث أعماله

وعلى جانب آخر، يعرض حالياً فيلم «صقر وكناريا»عبر أحد المنصات الإلكترونية، في أول تعاون سينمائي يجمع شيكو بمحمد إمام، ويجسد خلاله شيكو شخصية كاتب روائي متزوج من يسرا اللوزي، بمشاركة يارا السكري وانتصار.