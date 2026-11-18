تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي لانتقادات حادة، بعد حديثها عن عادات الطعام لدى المصريين والسوريين، وسط انقسام في آراء الجمهور؛ إذ اعتبر البعض أن حديثها يتضمن تعميماً غير منصف بحق المصريين، فيما رأى آخرون أنها تتحدث عن تفضيلاتها الشخصية وتأثرها بعادات أسرتها.

وبدأت القصة عقب تداول مقطع فيديو من حديث اللوزي على هامش مشاركتها في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السبت الماضي، إذ تحدثت عن اهتمام السوريين بجودة الطعام وطريقة إعداده، حتى في الوجبات البسيطة، مشيرة إلى تأثرها بهذه العادات من والدتها السورية.

ماذا قالت عن المصريين؟

وقالت الفنانة: «السوريين مش بياكلوا أي حاجة زي المصريين.. الأكل عندهم كجودة مهم وأنا كده، للأسف إحنا في مصر بنستسهل وبناكل أي حاجة عشان جعانين، ولكن السوريين مش بيعملوا كده ولو هياكلوا سندوتش شاورما هيبقى أحسن سندوتش وأنا زيّهم».

وأوضحت في حديثها أن اهتمامها بالطعام لا يرتبط بنوع الوجبة أو تكلفتها، وإنما بجودتها وطريقة تحضيرها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يرتبط بعادات غذائية لدى شعوب بلاد الشام، ومنها السوريون واللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون.

دفاع عن المطبخ المصري

وأثارت المقارنة ردود فعل متباينة؛ إذ انتقد متابعون تصريحات اللوزي، معتبرين أنها تضمنت تعميماً لا يعكس تنوع عادات الطعام لدى المصريين، ودافعوا عن المطبخ المصري وأكلاته الشعبية، مؤكدين أن جودة الطعام لا ترتبط بجنسية من يُعدّه.

في المقابل، اعتبر مدافعون عن الفنانة أن حديثها يعبر عن ذوقها الشخصي وتأثرها بالعادات الغذائية لأسرتها، ولا يستدعي تحويله إلى خلاف بين شعبين، كما رفض آخرون انتقال الانتقادات إلى الهجوم الشخصي أو التشكيك في هويتها وأصولها.

أصول يسرا اللوزي

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على أصول الفنانة، التي تنتمي إلى أسرة تجمع بين الجذور المصرية والسورية؛ فوالدها هو المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، فيما تعود أصول والدتها إلى سوريا، وهو ما أشارت إليه الفنانة في حديثها عن تأثرها بالعادات الغذائية لأسرتها من الجانب السوري.

أعمالها في رمضان 2027

وعلى الصعيد الفني، تستعد يسرا اللوزي للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 بعملين تلفزيونيين، هما «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، والجزء السابع من مسلسل «المداح»، بطولة حمادة هلال.

وتشارك اللوزي في بطولة «عشماوي» إلى جانب مجموعة من الفنانين، من بينهم سيرين عبدالنور، وإسعاد يونس، وباسم سمرة، وجيسيكا حسام الدين، وميمي جمال، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، ويوسف رأفت، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالحافظ، وعدد آخر من الفنانين.

كما تعود يسرا اللوزي إلى عالم «المداح» من خلال الجزء السابع، المقرر عرضه في رمضان 2027، بمشاركة حمادة هلال، وهبة مجدي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وتامر شلتوت، وحنان سليمان، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.