قررت نقابة الإعلاميين في مصر وقف ظهور الفنانة المصرية لقاء سويدان عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، مع إحالتها للتحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بممارسة النشاط الإعلامي، وفقاً لما أعلنته النقابة.

وجاء القرار بتوجيه من طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عقب مراجعة تقرير المرصد الإعلامي وفحص الشكاوى المقدمة ضد لقاء سويدان، والتي تضمنت مخالفات لأحكام قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

قرار الإيقاف

وشمل القرار منع الفنانة من الظهور عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في مصر، في إطار الإجراءات التي تتخذها النقابة لمتابعة مدى الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارسة العمل الإعلامي.

وأكدت النقابة استمرار جهودها الرقابية لرصد التجاوزات داخل المؤسسات والوسائل الإعلامية، والتعامل مع أي مخالفات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

تحذير للقنوات

وفي السياق ذاته، دعت النقابة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، بما فيها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمنصات الإلكترونية، إلى الالتزام بأحكام القانون، وعدم الاستعانة بأشخاص غير مقيدين بجداول النقابة أو لا يحملون تصاريح سارية لمزاولة النشاط الإعلامي، استناداً إلى المادتين 88 و89 من قانون النقابة.

وكان نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قد تقدم ببلاغ رسمي خلال الفترة الماضية ضد الفنانة لقاء سويدان، متهماً إياها بنشر مقاطع فيديو ومنشورات تتضمن أخباراً كاذبة تستهدف الإساءة إليه والتشهير به، وجرى تحرير محضر تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وعلى جانب آخر، تعود الخلافات إلى انتقادات وجهتها لقاء سويدان لأداء نقابة المهن التمثيلية، إذ طالبت بفتح تحقيق مع أحد أعضاء مجلس النقابة بسبب مقاطع فيديو وصفتها بأنها غير لائقة، كما اختلفت مع تصريحات الفنان أحمد صيام بشأن دور النقابة في تنظيم المهرجانات المسرحية.

ودعت سويدان إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشاركة غير الأعضاء في الأعمال الفنية، مشيرة إلى ارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين، ومطالبة بحماية حقوق أعضاء النقابة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتنظيم سوق العمل الفني.