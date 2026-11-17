في تطور جديد لأزمة اللفظ الخارج خلال ظهوره ببرنامج «الحكاية»، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بمنع ظهور الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، مع إحالته إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، ومطالبتها بموافاة المجلس بنتيجة الإجراءات المتخذة.

وقرر المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم استضافة قنديل أو إظهاره إعلامياً، وذلك على خلفية ما صدر عنه من ألفاظ غير لائقة خلال استضافته في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر».



لماذا قرر الأعلى للإعلام منع ظهور عبدالحليم قنديل؟

وأوضح المجلس أن القرار جاء استناداً إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد، وما انتهت إليه توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن العبارات التي وردت خلال الحلقة.

وأشار إلى أن ما صدر عن الكاتب الصحفي تجاوز حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، واستدعى تدخل مقدم البرنامج وإبداء تحفظه على الألفاظ المستخدمة، قبل أن يصدر البرنامج بيان اعتذار للجمهور، مع حذف المقطع المتضمن للعبارات محل الأزمة.

وأكد المجلس أن قراره يأتي في إطار تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، والحفاظ على مسؤولية الوسائل الإعلامية تجاه المجتمع.



الأعلى للإعلام: حرية التعبير لا تبرر الألفاظ غير اللائقة

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن حرية الرأي والتعبير تتيح مساحة للاختلاف والنقد وتبادل وجهات النظر، لكنها لا تعني السماح باستخدام ألفاظ غير لائقة أو الإخلال بقواعد الحوار المهني.

وأضاف أن الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية يمثل أساساً للحفاظ على دور الإعلام في المجتمع، وضمان تقديم محتوى يحترم الجمهور ويعزز المسؤولية في النقاش العام.



عمرو أديب يعتذر للمشاهدين ويحذف المقطع

وسبق صدور القرار أن تقدم الإعلامي عمرو أديب باعتذار للمشاهدين، عقب صدور اللفظ غير اللائق عن ضيفه خلال البث المباشر لبرنامج «الحكاية».

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أنه يتقدم باعتذار شديد للجمهور عن اللفظ الذي صدر خلال الحلقة، مؤكداً أنه لا يتفق مع أخلاقيات العمل الإعلامي والمعايير التي يحرص البرنامج على الالتزام بها.

وأوضح أن فريق البرنامج تحرك عقب الواقعة لحذف المقطع من منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من نسخة إعادة الحلقة، معرباً عن أسفه لوصول هذه العبارات إلى المشاهدين داخل منازلهم.

وأكد مقدم البرنامج تحمله مسؤولية الاعتذار للجمهور، مطالباً المشاهدين بقبول اعتذاره عما حدث خلال البث المباشر.



ماذا حدث بين عمرو أديب وعبدالحليم قنديل؟

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استضافة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، حيث دار نقاش بشأن حرية الإعلام في مصر وتطورات المشهد الإعلامي والسياسي.

وتطرق الحوار إلى مساحة حرية الإعلام خلال الأشهر الستة السابقة، إلى جانب حالة عدم الرضا في الشارع المصري والتحديات المرتبطة بالتعامل معها.

وخلال النقاش حول دور الأحزاب السياسية في مصر ومسمياتها، تفوه قنديل بلفظ غير لائق على الهواء مباشرة، ما أثار ردود فعل واسعة، ودفع مقدم البرنامج إلى إبداء تحفظه، قبل تقديم الاعتذار وحذف المقطع.