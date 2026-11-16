كشف الفنان اللبناني مروان خوري تفاصيل الأزمات التي واجهها في بداية مشواره الفني، متحدثاً عن محاولات للتضييق عليه وعرقلة مشاركته في الحفلات، إلى جانب انتقادات طالته بسبب اتجاهه إلى الغناء بعد نجاحه في مجال التلحين.

محاولات لمنع حفلاته

وتحدث خوري، خلال تصريحات تلفزيونية، عن الصعوبات التي واجهته مع بداية انتشار اسمه، مشيراً إلى تعرضه لمحاولات من بعض متعهدي الحفلات حالت دون إحيائه مناسبات غنائية، فضلاً عن اعتراضات على خوضه تجربة الغناء رغم شهرته ملحناً.

وقال: «أول ما تبدأ تنجح، ما يؤكد لك إنك ناجح هو المعارك الخارجية، ويمنعوني عن حفلات، وكان في محاربة من متعهدين، وكان في توقيف حفلات، والصحافة ترفض فكرة إنك ملحن، لماذا بدك تغني؟».

وأوضح أن الجمع بين التلحين والغناء عرّضه لانتقادات وتساؤلات من بعض الأطراف التي لم تتقبل انتقاله إلى مجال الغناء، ما زاد من التحديات التي واجهها في بدايات هذه التجربة.

خلافات مع الفنانين

وعن المنافسة داخل الوسط الغنائي، أشار خوري إلى أن بعض المواقف تجاوزت حدود التنافس الفني وتحولت إلى هجوم علني عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى اضطراره للرد على انتقادات وجهها إليه أحد الفنانين خلال ظهور تلفزيوني.

وقال: «المنافسة مع الفنانين وبعض الناس تحولت لهجوم، أول شيء لازم أرد، وهو يستفيد من الشيء الذي يستفيده على الهواء وهجومه عليّ على الهواء، وكان لازم أرد».

وأعرب عن استيائه من لجوء بعض زملائه إلى انتقاده علناً بدلاً من مواجهته بشكل مباشر، مؤكداً أن العتاب الشخصي كان كفيلاً بحسم الخلافات بعيداً عن وسائل الإعلام، مضيفاً: «وهو ما يزعلني كثيراً أن الفنان لا يعاتبني بيني وبينه، ولكن الهجوم على الهواء».

آخر أعماله

وعلى صعيد أعماله الغنائية، شارك مروان خوري في ألبوم إليسا الجديد «إليسار»، ليجدد تعاونه معها بعد سلسلة من الأغنيات التي جمعتهما، أبرزها «كرمالك» و«لو تعرفوه» و«بتمون»، والتي حققت حضوراً لافتاً في مشوارهما الفني.