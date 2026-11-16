يستعد الفنان المصري أحمد عز لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «فرقة الموت»، الذي يجمعه بالفنان آسر ياسين، في عمل تدور أحداثه خلال أربعينيات القرن الماضي، ويستند إلى قصة حقيقية تمزج بين الأكشن والتشويق والصراعات التاريخية، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال صيف 2027.

وكشفت الجهة المنتجة عن الإعلان التشويقي للفيلم، الذي استعرض ملامح من الأحداث والمواجهات المرتقبة، بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، بينهم منة شلبي، وأمينة خليل، وعصام عمر، ومحمود حميدة، وعلي صبحي، وخالد كمال، إلى جانب أحمد عز وآسر ياسين.

قصة فيلم «فرقة الموت»

تدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يجسد شخصيته أحمد عز، ويتولى تشكيل فرقة لمواجهة خط الصعيد، الذي يؤدي دوره آسر ياسين، لتتصاعد المواجهات والصراعات المرتبطة بالنفوذ والقوة، وسط تداخل الحسابات الشخصية مع دوافع الانتقام.

ويجدد الفيلم التعاون بين أحمد عز والسيناريست صلاح الجهيني، بعد تجارب سينمائية جمعتهما، أبرزها سلسلة «ولاد رزق» وأفلام «الخلية» و«الأمير»، في تجربة جديدة تستند إلى أجواء تاريخية ووقائع من أربعينيات القرن الماضي.

أبطال وصناع «فرقة الموت»

يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، وأمينة خليل، وعصام عمر، ومحمود حميدة، وعلي صبحي، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج هشام عبد الخالق.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2027، وسط ترقب لمواجهة سينمائية تجمع نخبة من النجوم في عمل مستوحى من أحداث حقيقية في تاريخ مصر.

وعلى جانب آخر، ينتظر أحمد عز عرض مسلسل «الأمير» قريباً، في أولى تجاربه بعالم المنصات الرقمية. ويتكون العمل من 6 حلقات، وهو من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني، وإخراج [يُضاف اسم المخرج].