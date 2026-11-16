حقق الفنان المصري أحمد مكي تفاعلاً جماهيرياً بمسرحيته «في حتة تانية»، التي انطلقت عروضها على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، ما دفع المستشار تركي آل الشيخ إلى الإعلان عن تحركات لنقل العرض إلى جدة، مع إمكانية تقديمه في مدن سعودية أخرى.

مفاجأة

وأشاد تركي آل الشيخ بالمسرحية عقب عرضها الأول، معبّراً عن إعجابه بالعمل، وكشف عبر حسابه على «فيسبوك» عن توجيهه بالتعاقد لعرضها في جدة، ودراسة إمكانية تقديمها في مدن أخرى بالمملكة، إلى جانب بحث رعايتها في مصر، حال رغبة فريق العمل.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد احتفى بانطلاق المسرحية، مشيراً إلى الأجواء المميزة التي صاحبت عرضها الأول وتفاعل الجمهور معه، وكتب: «ليلة مميزة عاشها الجمهور من العرض الأول لمسرحية في حتة تانية».

ويشارك في بطولة المسرحية أحمد مكي، ومصطفى غريب، ومصطفى خاطر، وحسام داغر، وهي من إنتاج آلاء الغزالي، وتقدم مجموعة من المواقف الكوميدية الساخرة في إطار ترفيهي.

رمضان 2027

وفي سياق آخر، يواصل أحمد مكي تحضيراته لمسلسل «الفلكي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ويجسد خلاله شخصية الحسيني الفلكي، المرتبطة بعالم السحر في الوطن العربي خلال فترة الثمانينيات.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتولى أحمد مراد كتابة السيناريو والحوار، فيما يخرج العمل أبو بكر شوقي.