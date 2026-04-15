عودة فنية جديدة لصفاء أبو السعود إلى العمل الإذاعي

في عودة لافتة، تطل الفنانة المصرية صفاء أبو السعود على جمهورها من جديد عبر البرنامج الإذاعي «الملهمون»، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، بهدف استعراض سير شخصيات بارزة أثرت في التاريخ المصري بعدد من المجالات.

موعد إذاعة البرنامج وقنوات البث

ويذاع البرنامج عبر موجات البرنامج العام أسبوعياً كل يوم أحد في تمام العاشرة وخمس دقائق مساءً، إلى جانب بثه على عدد من المحطات الإذاعية الإقليمية.

شخصيات بارزة في محتوى البرنامج

ويركز «الملهمون» على تقديم نماذج مؤثرة من الشخصيات التاريخية، من بينها نجيب محفوظ، وسليم وبشارة تقلا، وسيزا نبراوي، وأبلة نظيرة، وأنيس عبيد، إضافة إلى أسماء أخرى لم تنل التغطية الإعلامية الكافية رغم تأثيرها الكبير.

عمل إذاعي يجمع نخبة من النجوم

ويمثل البرنامج عودة جديدة لصفاء أبو السعود إلى الإذاعة، وتشارك في تقديمه إلى جانب نخبة من نجوم العمل الإذاعي، وهو من تأليف أحمد القصبي وإخراج تامر شحاتة.

معلومات عن صفاء أبو السعود

ارتبط اسم صفاء أبو السعود في الذاكرة الجمعية للجمهور بأغنيتها الشهيرة «أهلا بالعيد»، التي طرحتها عام 1982، لتتحول سريعاً إلى واحدة من أبرز الأغنيات المرتبطة بالأعياد في الوطن العربي، ولا تزال تستعاد حتى اليوم في المناسبات المختلفة.

وعلى مدار مسيرتها الفنية، قدمت صفاء أبو السعود مجموعة من الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية، وقدمت أعمالاً بارزة لاقت انتشاراً واسعاً.