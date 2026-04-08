توفيت سلوى القدسي، خطيبة الموسيقار الراحل فريد الأطرش، عن عمر ناهز 87 عاماً، في منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر وعكة صحية ألمت بها.

روابط فنية وعائلية عميقة

كانت القدسي شقيقة نهلة القدسي، زوجة الموسيقار محمد عبدالوهاب، لتجمع بين اسمها وروابطها العائلية والفنية قصص من تاريخ الموسيقى العربية الغني.

ذكريات فريد الأطرش الأخيرة

سبق للقدسي أن تحدثت في لقاءات إعلامية عن اللحظات الأخيرة في حياة فريد الأطرش، مشيرة إلى هدوئه قبل الوفاة، إذ استمع للموسيقى وأدى الصلاة بهدوء قبل أن تفيض روحه، لتظل ذكريات الحب والموسيقى حاضرة في ذاكرة محبيه.

تكريم فني في دار الأوبرا المصرية

وفي إطار الاحتفاء بإرث فريد الأطرش، أحيت دار الأوبرا المصرية أخيراً أمسية فنية على مسرح الجمهورية، قدمت خلالها مجموعة من أشهر أعماله، بمشاركة مطربي فرقة الموسيقى العربية للتراث، ليبقى اسمه حياً في قلوب الجمهور رغم رحيله.