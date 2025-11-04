تشارك 4 أفلام بارزة في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر عقده في جدة من 4 إلى 13 ديسمبر، بمواضيع تتناول المنفى، العزلة، الحرب، الاستعمار والانتقام.

أبرز الأفلام المشاركة في البحر الأحمر

من أبرز الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر، يأتي فيلم «يونان» لأمير فخر الدين لأول مرة عربيًا، ويدور حول رجل يعيش في المنفى يقرر إنهاء حياته على جزيرة نائية، قبل أن تتغير الأحداث بسبب فيضان غير متوقع.

بينما يشارك فيلم «فلسطين 36» لآن ماري جاسر، والذي يمثل فلسطين في جوائز الأوسكار، يحكي قصة يوسف بين الريف والقدس عام 1936 في فترة الثورة ضد الحكم البريطاني، ويشهد أيضًا عرضه الأول عربيًا.

وينضم الفيلم التونسي «صوت هند رجب» لقائمة العرض، والعمل من إخراج كوثر بن هنية والمرشح للأوسكار، يحكي قصة فتاة صغيرة عالقة تحت نيران الاحتلال في غزة، وحاز على جائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعُرض أيضًا في مهرجان تورونتو.

كما ينافس فيلم «المستعمرة» للمخرج المصري محمد رشاد وإنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والسعودية وقطر، يروي قصة شقيقين يعيشان في مجتمع مهمش بالإسكندرية بعد وفاة والدهما، ويبحثان عن حقيقة الحادث.

مشاركة متنوعة في الأفلام

تقدم هذه الأفلام تنوعًا غنيًا بين الواقع التاريخي، الصراعات الإنسانية، وقصص المنفى والعزلة، لتكون من أبرز عروض الدورة الخامسة للمهرجان.