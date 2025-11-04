أعلنت الصفحة الرسمية للفنان المصري أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، خضوعه لعملية جراحية دقيقة خلال الساعات الماضية، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

عملية جراحية دقيقة

وجاء في البيان المنشور عبر صفحته الرسمية: «فضلاً وليس أمراً، أرجو الدعاء باسم أحمد كرارة، فهو حالياً يخضع لعملية جراحية كبيرة».

تطورات حالته الصحية ونقله للرعاية

وفي سياق متصل، كشف الفنان المصري شريف إدريس آخر تطورات حالة أحمد كرارة الصحية، مؤكداً أنه خرج من غرفة العمليات بعد نجاح الجراحة، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة ومتابعة حالته بشكل دقيق.

مطالبات بالدعاء

كما طالبت شقيقته نور كرارة، متابعيها عبر «فيسبوك» بالدعاء له، قائلة:«فضلاً وليس أمراً، ادعوا لأخويا أحمد كرارة لإجراء عملية كبيرة.. اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام يا رب».

آخر أعماله الفنية

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية لأحمد كرارة كان مسلسل «شمال إجباري»، الذي شارك في بطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم محمد لطفي، راندا البحيري، هاجر الشرنوبي، عماد رشاد، أحمد عزمي، وهايدي رفعت، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.