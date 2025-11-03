تعرضت المطربة المصرية أنغام لموقف طريف خلال حفلها أمس في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما اقتحم شاب المسرح وقدم لها مفاجأة وسط تفاعل الجمهور الحاضر لهذه الأمسية المميزة.

معجب يقتحم المسرح على أنغام



انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من حفل أنغام يظهر أحد المعجبين وهو يصعد إلى المسرح ويهديها العلم المصري أثناء غنائها، حيث احتفلت الفنانة معه ورفعته واحتضنت العلم وسط تفاعل حماسي من الجمهور.

أنغام تحتفل بالعلم المصري



كما قدمت أنغام تحية لمصر من على مسرح حفلها في باريس، وهنأت المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدة بحفل الافتتاح قائلة: «تحيا مصر».

وأبدعت أنغام خلال الحفل في تقديمها مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، ومنها «عمري معاك، ألف آسف، ونفضل نرقص، اكتبلك تعهد، هو أنت مين» وغيرها من الأغاني.

تفاعل واسع على أغنيتها الجديدة



يذكر أن أطلقت أنغام منذ أيام أغنيتها الجديدة «اختلفنا فرقنا افترقنا»، على منصات الموسيقى المختلفة، وشهدت الأغنية تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر طارق مدكور، وتدور فكرتها حول لحظات الفراق والانكسار النفسي بعد انتهاء العلاقة العاطفية.