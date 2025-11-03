كشفت التحقيقات الأولية في قضية تسريب فيديوهات الفنانة الشعبية رحمة محسن أن المطربة تتهم طليقها باستخدام رقم دولي لابتزازها. وحررت المطربة المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام محضرا رسميا ضد طليقها، تتهمه فيه بإرسال مقاطع الفيديو من أرقام دولية عبر تطبيق واتساب، ومساومتها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقطع، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول تم تداوله على نطاق واسع عقب تهديدات متكررة من طليقها خلال الأيام الماضية.

طليق رحمة محسن في دائرة الاتهام

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيق في واقعة انتشار فيديو منسوب للفنانة رحمة محسن، بعد تقديمها بلاغًا رسميًا تتهم فيه طليقها بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية، سرعة التحريات حول الواقعة، وكلفتها بتحديد مصدر تسريب الفيديو ومتابعة خطوط الاتصال المستخدمة في تداوله.

تتبع مصدر التسريب

ووجهت جهات التحقيق، قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتتبع رقم الهاتف المستخدم في إرسال الفيديو، وتحديد موقعه الجغرافي والجهة القائمة على نشر المقطع لأول مرة، كما أمرت بفحص الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، لبيان مدى تعرضها لاختراق أو تسريب عبر الإنترنت.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع مباحث الإنترنت لضبط المتورطين في الواقعة وتحديد دوافعهم الحقيقية، تمهيدًا لعرض النتائج على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالفنانة للتأكد من عدم تعرضها لاختراق إلكتروني أو استغلال حساباتها الشخصية دون علمها.

بلاغ ضد رحمة

من جهة أخرى، لم تقتصر القضية على بلاغ رحمة ضد طليقها، بل شهدت بلاغاً آخر موجهاً ضد الفنانة نفسها، حيث تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رحمة محسن بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات وصور «خادشة للحياء العام» عبر منصات التواصل، وتحديداً «تليجرام»، وطالب بفتح تحقيق عاجل حيال المخالفات المنسوبة إليها.

مواصلة المشوار الفني

وخرجت رحمة محسن عن صمتها لتؤكد أنها مستمرة في مشوارها الفني ولن تسمح لأي تهديدات بعرقلة نجاحها، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها وأن كل من أساء إليها سيُحاسب. وعلقّت على أزمتها الأخيرة، بعد تسريب فيديوهات لها مع طليقها واتهامها بنشر الفسق والفجور، بشكل طريف حيث ظهرت عبر صفحتها الرسمية بـ«إنستغرام»، في مقطع فيديو من جلسة تصوير أغنيتها الجديدة وهي تغني «مستحيل دي تكون حياتي.. أكيد دا برنامج مقالب».

وفي سياق تجاهلها لأزمتها أحيت رحمة محسن، حفلًا غنائيًا في أحد أماكن السهر الشهيرة، ليكون الظهور الأول لها بعد أزمة تسريب الفيديوهات، وخلال الحفل حرصت على تجاوز أزمتها، حيث ظهرت بكامل أناقتها، وقدمت لجمهورها بعض الأغاني التي يُفضلها.

جريمة ابتزاز

وكانت الفنانة رحمة أكدت في محضر رسمي أن المقاطع تعود لفترة زواجها، وأن طليقها السابق استخدمها لابتزازها ماليًا، مطالِبًا بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشرها.

وأوضح محامي الفنانة أن الواقعة تُعد جريمة ابتزاز إلكتروني مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن رحمة محسن تقدّمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة التي بدأت بالفعل التحقيق في القضية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتعامل مع الواقعة بجدية تامة لحماية سمعة الفنانة وحقوقها القانونية.