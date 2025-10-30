أثارت الإعلامية المصرية هالة سرحان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، بعد انتشار مقطع فيديو قصير يظهرها في حوار عفوي مع مراسلة قناة «الجديد» اللبنانية، بعدما سألتها المراسلة عن اسمها وبلدها، في لحظة وصفها البعض بـ«المحرجة».

حدثت الواقعة خلال تغطية إعلامية في بيروت، لأعمال الملتقى الإعلامي العربي، إذ حاولت المراسلة الشابة إجراء مقابلة قصيرة مع هالة سرحان، التي كانت موجودة كضيفة، لكن المراسلة لم تكن تعرف اسم هالة سرحان أو من أي بلد.

في المقطع المنتشر الذي دام أقل من دقيقتين، تبدأ المراسلة بالترحيب بسرحان، لكنها تتردد في طرح الأسئلة، ثم تسأل فجأة: «نتعرف بيكي، ومن أي بلد؟»، ما يوحي بعدم معرفتها بهوية الإعلامية المصرية أو خلفيتها المهنية، قبل أن ترد عليها سرحان: «لا بجد انتي مش عرفاني.. مش هرد عليكي طالما مش عارفة أنا مين».

إحراج مهني

انتشر الفيديو بسرعة على «إنستغرام» و«تيك توك»، ووصفه بعض اللبنانيين بـ«الإحراج المهني» لمراسلتهم، معتبرين أن السؤال الذي وجهته المراسلة للإعلامية المصرية الشهيرة يعكس نقص تحضير، بينما اتهم آخرون سرحان بـ«التحامل» و«العجرفة» لردها الساخر.

سرعان ما حذفت القناة الفيديو من حسابها الرسمي، لكن الضجة استمرت، مع آلاف التعليقات التي قسمت الرأي العام بين الداعمين والمنتقدين.

وفي أول تعليق لها، أكدت هالة سرحان أن «البنت كانت متوترة واضح إنها لسه مش خبرة»، مضيفة: «حصل الموقف ده عشان تتعلم.. محبتش أحرجها، وقلت لها انتي زنانة وطبطت عليها».

وتعتبر الإعلامية هالة سرحان من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي وبدأت مسيرتها الصحفية في الثمانينات رئيسة تحرير لمجلة «سيدتي»، ثم انتقلت إلى الإعلام التلفزيوني مع برامج مثل «يا هلا مع هالة سرحان» على شبكة «راديو وتلفزيون العرب»، و«هالة شو» على «روتانا».

واشتهرت بأسلوبها الجريء، لكنها واجهت جدلاً كبيراً في 2007 بعد حلقة «فتيات الليل» في «هالة شو»، وفي عام 2012 قدمت برنامج «ناس بوك» على «روتانا مصرية»، ثم تولت رئاسة قنوات مثل «الحياة» و«روتانا» وأسست قنوات فرعية مثل «روتانا سينما» و«روتانا زمان».