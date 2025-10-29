تعاقد الفنان المصري فتحي عبدالوهاب على المشاركة في الجزء السادس من مسلسل «المداح» بطولة الفنان المصري حمادة هلال، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القادمة، استعداداً لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويعود فتحي عبدالوهاب لتجسيد شخصيته الشهيرة «الدكتور سميح الجلاد»، التي قدمها سابقاً في الجزء الرابع من العمل وحققت حينها صدى جماهيرياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حمادة هلال، كل من هبة مجدي، وخالد سرحان، وعدد كبير من النجوم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

أعمال منتظرة لفتحي عبدالوهاب

في سياق آخر، يواصل فتحي عبدالوهاب حالياً تصوير مشاهده في مسلسل «بطل العالم»، الذي يشاركه بطولته عصام عمر وجيهان الشماشرجي، من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

كما انتهى الفنان من تصوير أحداث فيلمه الجديد «شلة ثانوي»، الذي يضم نخبة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد وسيد رجب، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.