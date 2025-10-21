أصدر الصحفي المخضرم الزميل جمال حسين بنون، كتابه الأحدث (الحقيقة خلف الأرقام – خارطة الطريق للصحفي الاقتصادي) ويعد الإصدار، مرجعاً شاملاً في التدريب والتأهيل لممارسة الصحافة الاقتصادية باحترافية، ودليلاً للعاملين في الحقل الإعلامي الاقتصادي، لفهم أعمق للتحديات العالمية ودور الإعلام في مواجهتها.

جاء الكتاب الصادر عن دار متون للنشر والتوزيع ومكتبة وسط البلد في 17 فصلًا، حوى خلاصة خبراته الممتدة في الإعلام الاقتصادي، من خلال الأدوات والمنهجيات التي تمكّن الصحفي، من قراءة الأرقام وتحليل الاتجاهات الاقتصادية بعمق ودقة، وإكسابهم مهارات التحليل والتفسير لتصبح المادة الاقتصادية أكثر قربًا من القارئ وصانع القرار على حد سواء.

ويؤكد بنون أن «الصحافة الاقتصادية لم تعد مجرد نافذة على الأرقام والمؤشرات، بل أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل الوعي العام وتوجيه السياسات»، مشيراً إلى أن «الصحفي الاقتصادي غدا المفكر والمحلل القادر على كشف المعاني خلف البيانات، وإيصال الصورة بوضوح وبساطة».

وتضمن الكتاب تقديم وتقريض من رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد البيشي، ورئيس تحرير صحيفة «مال» مطلق البقمي. ويجري التنسيق مع عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعات لاعتماده مرجعاً تدريبياً في برامج الصحافة الاقتصادية، وسط اهتمام متزايد من الصحفيين والباحثين الذين يرون فيه دليلًا عمليًا لفهم التحديات الاقتصادية الراهنة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.