بعد غيابٍ دام سنوات عن دور العرض، يعود الفنان محمد هنيدي إلى الساحة السينمائية من خلال فيلمه الجديد «الإسترليني»، الذي بدأ العمل على تحضيراته استعداداً لتصويره بعد موسم العيد، في تعاون يجمعه بالمخرج حسين المنباوي، والكاتب عمر طاهر. ويُعد هذا الفيلم أول تجربة لهنيدي منذ عرضه الأخير «مرعي البريمو»، ويؤسس لمرحلة جديدة في مشواره تجمع بين الكوميديا الذكية والنقد الاجتماعي.وأوضح هنيدي، عبر منشور على حسابه الرسمي، أن «الإسترليني» يجري تطويره ضمن خطة إنتاجية ضخمة، تتضمن مواقع تصوير متعددة في القاهرة وبعض المدن الساحلية. وأكد المخرج المنباوي، أن النص يتناول بأسلوب ساخر التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، من خلال قصة رجل بسيط يجد نفسه فجأة في مواجهة عالم المال والصفقات المشبوهة، ليتحوّل من شخصية عادية إلى محور أحداث متشابكة تجمع الكوميديا بالتشويق.ويُنتظر أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القادمة بعد اكتمال التعاقد مع بقية طاقم العمل، فيما رجّحت مصادر إنتاجية، أن يُطرح الفيلم في صالات السينما خلال موسم نهاية العام الحالي، ضمن قائمة أبرز الأعمال الجماهيرية المنتظرة.