أحيت أسرة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، اليوم (الثلاثاء) 14 أكتوبر، الذكرى الخامسة لرحيله، معبرين عن شوقهم الدائم، إذ ما زال حاضرا في تفاصيل حياتهم اليومية.

ونشرت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، عبرت فيها عن الحنين والفقد للراحل، مشيرة إلى أن مشاعر الاشتياق تزداد مع مرور السنوات.

وقالت شهيرة: «تمر خمس سنوات اليوم على رحيلك، لا توجد كلمات تليق بشوقي واشتياقي واحتياجنا أنا وأولادي لوجودك، لكننا نعيش بحسك وبسيرتك الطيبة».

وأضافت: «أدعو الله أن يغفر لك ويرحمك ويشملك برعايته وحنانه، لتنال الفردوس الأعلى، فأنت تستحق ذلك لما كنت تتمتع به من تواضع وأخلاق رفيعة، فنم بسلام يا حبيبي».

كما عبرت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن شوقها الدائم لوالدها قائلة: «الأيام تمضي والسنين تمر وما زلت أنتظرك يا حبيبي، وحشتني أوي، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم في العليين».

وتابعت: «خمس سنوات مرت عجيبة، تمر السنين على الرحيل، ولكن القلب لا يزال عاجزا عن استيعاب مرور الوقت، فالأحبة في القلب لا يمكن أن يُمحى أثرهم، الله يرحمك يا أبي، ونور قبرك، وجعل مثواك في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء».