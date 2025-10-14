نسخة جديدة من الأغنية قريبًا

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا ردًا على الجدل الذي أثاره عدد من أبناء الفنانين الراحلين بشأن ظهور صور ذويهم في كليب أغنية «من كان يا مكان»، الذي عُرض خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان النقابة المسرحي.وأكدت النقابة أن الأغنية تحية رمزية للفن المصري ورواده، وليست عملًا توثيقيًا شاملاً يهدف إلى استعراض جميع الرموز، حيث تولت الجهة الإنتاجية وكاتب الأغنية مسؤولية المحتوى الفني والتنفيذي.وأوضحت أن الفنان تامر حسني قدّم الأغنية دون أي مقابل مادي دعمًا للفن والمسرح المصري، ولم يتدخل في اختيار الصور أو الأسماء التي ظهرت بالكليب.وأعربت النقابة عن تقديرها لمشاعر أبناء الفنانين الذين لم تظهر صور ذويهم، مؤكدة أن جميع رموز الفن المصري باقية في وجدانها، وأن الاختيار تم وفق اعتبارات فنية ورمزية نظرًا لقِصر مدة الأغنية.كما أعلنت النقابة عن إطلاق نسخة جديدة من الأغنية قريبًا، سيتم تسليمها إلى التلفزيون المصري، لتتضمن مشاهد إضافية تُبرز مزيدًا من رموز الفن الراحلين تقديرًا لعطائهم وإرثهم الفني.واختتمت النقابة، بيانها، أنها تمثل بيتاً لكل الفنانين وأبنائهم، ورسالتها الفنية والإنسانية قائمة على الاعتراف والوفاء لكل من خدم الفن المصري العظيم، دون تفرقة أو نسيان.