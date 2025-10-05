زار وزير الثقافة السوري الدكتور محمد ياسين صالح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «الرياض تقرأ» في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتجول في أرجاء المعرض واطلع على أجنحة عدد من دور النشر، إلى جانب الأجنحة الثقافية للدول المشاركة.

وشملت جولة الوزير جناح هيئة الأدب والنشر والترجمة، وجناح جمهورية أوزبكستان ضيف شرف المعرض لهذا العام، وعددا من الأركان التي تمثل مبادرات ثقافية سعودية متنوعة.

واستمع خلال الجولة إلى شرح حول البرامج والفعاليات المصاحبة، وما يقدمه المعرض من مساحات تفاعلية تجمع القراء والمبدعين ودور النشر تحت مظلة ثقافية واحدة.

وأعرب الوزير السوري محمد ياسين صالح عن إعجابه بما شاهده من تنظيم متميز وإقبال لافت من الزوار، مشيدا بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة في دعم الثقافة والكتاب عربيا.

وقال: «ما رأيته في معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس حيوية المشهد الثقافي السعودي وانفتاحه على العالم، وهذا المعرض ملتقى يعبر عن وعي متجدد بأهمية الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز التواصل الحضاري».

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أهمية التعاون الثقافي بين سورية والمملكة، مشيرا إلى أن الحراك الثقافي الذي تشهده الرياض يمثل نموذجا ملهما للتكامل العربي في مجالات الأدب والفكر والنشر.