جمعية كُتَّاب الرأي تحتفي بفيلم «العوجا 17:47»

أقامت الجمعية السعودية لكتاب الرأي الأسبوع الماضي أمسية ثقافية للمدير العام التنفيذي للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان، تحدث خلالها عن فيلم «العوجا ١٧:٤٧»، الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الحالي بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس، ولقي أصداءً واسعة وتفاعلاً غير مسبوق من متابعي منصات التواصل الاجتماعي، حيث فاقت المشاهدات 40 مليون مشاهدة.

وألقى السلطان محاضرة تحت عنوان: «من الملحمة إلى الشاشة: توظيف البطولة في الدراما لتعزيز القيم الوطنية»، بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المثقفين والإعلاميين؛ مؤكداً أهمية تسليط الضوء على الملاحم الوطنية من خلال الدراما، عبر تقديم سرد بطولي يركز على الأحداث التاريخية التي تعبر عن الانتماء وتشكل الهوية الوطنية.

وكشف المدير العام التنفيذي للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع عن أن فيلم «مهمة العوجا» استطاع توظيف الرسالة الإستراتيجية للفيلم من أجل تعزيز الهوية والقيم الوطنية المرتبطة بالشجاعة والإقدام عن طريق تصوير الملاحم البطولية لرجال قواتنا المسلحة عبر الدراما، وذلك بهدف بناء الوعي الجماعي وتعزيز الوحدة الوطنية بين الأجيال من خلال إبراز التضحيات والإنجازات التاريخية، إلى جانب تجسيد البطولات الوطنية بصورة واقعية، واستخدام العناصر البصرية والحوارات، لإبراز دور الشخصيات الملحمية التي جسدت قيم الشجاعة والتضحية، وعززت الشعور بالانتماء من خلال تصوير لحظات حاسمة في تاريخنا الوطني.

وفي ختام الأمسية ناقش الحضور الضيف. وأشادوا بمضامين وأهداف الفيلم، وثمنوا الجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع في توظيف تاريخ البطولات الوطنية عبر الدراما، كما أشادوا بدور الجمعية في تعزيز الثقافة والأدب، مؤكدين أهمية إقامة هذه الفعاليات في بناء جسور للتواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى استحضار الملاحم الوطنية بأساليب عصرية.