هل يسرق الذكاء الاصطناعي أدوار البطولة من النجوم؟

في خطوة مثيرة للجدل، أطلقت منصة البث الروسية (ستارت) أول مسلسل كوميدي محلي صُممت شخصياته بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان (فيوفان)؛ ليكون أول عمل درامي روسي يمزج الفن بالتقنيات الحديثة بهذا الشكل. وعُرض المسلسل لأول مرة في مهرجان (الموسم الجديد) بمدينة سوتشي، حيث استُخدمت الشبكات العصبية لإنشاء الشخصيات وتصميم ملامحها، مع استثناء شخصية القط (ماتفي) التي أنجزت لتبدو أقرب إلى الواقع. مخرج العمل إيليا بلوتنيكوف، أوضح أن الهدف كان اختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على خلق شخصيات ذات حضور كوميدي مقنع، بينما أكد مدير الإنتاج في استوديوهات (ستارت) أن القرارات الفنية بقيت بيد الفريق البشري للحفاظ على الطابع الإبداعي. المسلسل يتألف من حلقات قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق، تسخر من ظواهر الحياة المعاصرة وثقافة البوب، ويطرح سؤالاً عميقاً عن مستقبل أدوار البشر في عالم تتزايد فيه مشاركة الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه.