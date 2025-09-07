فضل شاكر يطلق «روح البحر» بألحان شاعرية وأجواء دعائية آسرة

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر باكورة ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «روح البحر» عبر القناة الرسمية على يوتيوب، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعيه. وتمزج الأغنية بين جمال الكلمة وحلاوة اللحن في غنائية معبّرة ومؤثرة.
تفاصيل الأغنية
- كلمات وألحان: جمانة جمال
- التوزيع الموسيقي: زاف
- نمط الأغنية: شاعرية ساحرة تعبّر عن المشاعر بصدق
لماذا انتبه الجمهور لهذه الأغنية؟
- طابعها الكلامي الراقي: الأغنية تنقل مشاعر الحب والوحدة عبر تعبيرات شاعرية جعلتها تترك تأثيرًا لدى المستمعين.
- ولادة جديدة بعد مرحلة فنية صمتت فيها مشاركته: ظهور فضل شاكر بعد فترة من التوقف أو الابتعاد الإعلامي لفت الأنظار إليه.
- انتشار سريع عبر يوتيوب: نشر الأغنية على المنصة أتاح لها الوصول السريع والواسع إلى عشّاقه.