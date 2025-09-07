محمد عبدالرحمن يثير الجدل بإطلالته في «روب الحمام»

أثار النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن (توتا) ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره على البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «ماما وبابا» مرتدياً روب الحمام، في إطلالة وُصفت بالجريئة والطريفة في آن واحد.

وخلال تصريحات صحفية، أوضح محمد عبد الرحمن أن هذه الإطلالة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت لتتماشى مع الأجواء الكوميدية للفيلم الذي ينتمي إلى الأعمال العائلية الخفيفة، مؤكداً أن الهدف كان جذب الانتباه بطريقة مبتكرة وملفتة.

عرض الفيلم في أغسطس

فيلم «ماما وبابا» يشارك في بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن، النجمة ياسمين رئيس والفنانة وئام مجدي، وهو من إخراج أحمد القيعي وتأليف ورشة «براح»، فيما تتولى إنتاجه رحمة فلاح.

وقد بدأ عرض الفيلم في دور السينما المصرية في 27 أغسطس 2025، على أن يُطرح في باقي الدول العربية بداية من 11 سبتمبر، ليكون واحداً من أبرز أفلام الموسم الصيفي.