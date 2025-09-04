«أهلاوي أم زملكاوي؟».. عمر متولي يكشف مفاجأة حول ميول الزعيم عادل إمام

كشف الفنان المصري عمر مصطفى متولي مفاجأة تتعلق بالانتماء الكروي لخاله الفنان الكبير المصري عادل إمام، موضحًا أن الزعيم لم يكن في البداية مشجعًا لكرة القدم، وأن انتماءه للنادي الأهلي جاء لاحقًا.

وقال عمر مصطفى متولي في تصريحات إذاعية إن الزعيم عادل إمام كان يشجع نادي الزمالك في البداية، ثم بدأ يشجع الأهلي من أجل نجله رامي، بالرغم من أنه لم يكن مهتمًا بكرة القدم بشكل كبير.

وقال عمر متولي: «عادل إمام كان زملكاوي زمان بالعند، لأنه ملوش في الكورة، لكن مع الوقت ابتدى يتابع ولما لقي ابنه رامي من وهو طفل بيقول أهلي أهلي، تابع شوية وحب الأهلي جدًا، وبعدها بطل يحدد هو أهلاوي ولا زملكاوي عشان محدش يزعل».

كما تحدث عمر متولي عن حبه للكرة، الذي يرجع إلى تأثير والده الفنان الراحل مصطفى متولي، إذ وصفه بأنه كان «كروي أوي» وكان يتابع مباريات الأهلي بدقة، لدرجة أنه كان يمسك الهاتف الأرضي فور حدوث موقف في المباراة للتواصل مع الفنان صلاح السعدني؛ قائلًا: «كل ما يحصل موقف في الماتش يتصل بصلاح السعدني من غير حتى ما يسلم عليه ويقعدوا يتناقشوا».

وفي نطاق آخر، ظهر الفنان الكبير عادل إمام بعد غياب طويل، سابقًا، خلال عقد قران حفيده عادل رامي إمام، في أحدث ظهور للزعيم أثار ارتياح جمهوره ومحبيه، إذ بدا في كامل صحته ورونقه.

وابتعد عادل إمام عن الساحة الفنية منذ عام 2020، إذ يعد مسلسل «فلانتينو» آخر أعماله الدرامية، وجمع العمل كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، هدى المفتي، داليا البحيري، محمدح الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.