من الانتقاد إلى المباركة.. ترمب يفاجئ الجميع برسالة تهنئة لتايلور سويفت

في تحوّل غير متوقّع، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة تهنئة علنية إلى نجمة البوب العالمية تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، بعد إعلان خطوبتهما رسمياً. وجاء تعليق ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس (الثلاثاء)، إذ قال أمام الصحفيين: «أتمنى لهما الكثير من الحظ. أعتقد أنه لاعب رائع وشخص رائع، وهي أيضاً شخصية رائعة».

وبدت تصريحات ترمب لافتة بعدما عُرف بمواقفه الناقدة لسويفت في السنوات الماضية، إذ لم يتردد في مهاجمتها عبر منصاته الاجتماعية، بل وقلّل من شعبيتها في أكثر من مناسبة. لكن هذه المرة، اختار الرئيس السابق نبرة تصالحية أثارت دهشة المتابعين ووسائل الإعلام.

من جهتهما، أعلن الثنائي خطوبتهما عبر «إنستغرام» بصورة طريفة جاء فيها: «معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الرياضة سيتزوّجان». وقد أحدث الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، ليضيف بعداً جديداً إلى العلاقة المثيرة بين سويفت والسياسة الأمريكية، خصوصاً مع الموقف المفاجئ لترمب.