مخطوطة ليستر.. بيل غيتس يعرض للعالم كنز دافنشي العلمي

في صفقة تاريخية عام 1994، اشترى الملياردير بيل غيتس مخطوطة ليستر للعبقري ليوناردو دافنشي بمبلغ 30.8 مليون دولار، لتصبح أغلى مخطوطة بيعت على الإطلاق. وتتألف المخطوطة من 72 صفحة كتبها دافنشي بين عامي 1506 و1510 بخطّه المعكوس، وتضم ملاحظاته العلمية حول علم الفلك والجيولوجيا والأحافير وحركة الماء، لتجمع بين الفن والعلم بطريقة سبقت عصرها بقرون.

وبعد الشراء، قام غيتس برقمنة المخطوطة ونشر محتواها على أقراص مدمجة، كما عرضها في عدد من المعارض المختلفة ووفّر نسخة إلكترونية متاحة للجمهور عبر الإنترنت، ليتيح لعشاق العلم والفن دراسة واحدة من أعظم إبداعات دافنشي العلمية. وتُعد المخطوطة اليوم نموذجًا نادرًا على عبقرية رائد النهضة الإيطالية، ومثالًا حيًا على قدرة التكنولوجيا الحديثة على الحفاظ على التراث الثقافي ونشره عالميًا.