رحيل مفاجئ لمخرج مصري يثير الحزن.. ورسالته تربك متابعيه

فُجع الوسط الفني في مصر بوفاة المخرج التلفزيوني الشاب هاني المهدي مساء أمس (الثلاثاء) وذلك بعد يوم واحد فقط من نشره كلمات مؤثرة عبر حسابه على «إنستغرام»، بدت وكأنها تنبؤ برحيله.

المهدي كتب في خاصية «الستوري»: «أحيانًا توجعنا بعض التصرفات، ولكن نصمت حبًا لأصحابها... لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس، ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل»، وهي العبارة التي أثارت تفاعلًا واسعًا عقب وفاته.

وتباينت تفسيرات متابعيه لكلماته الغامضة، إذ ربط بعضهم بينها وبين أزمات شخصية أو خلافات مهنية ربما كان يواجهها، فيما اكتفى آخرون بالتعبير عن حزنهم وصدمتهم من رحيله المبكر.

وكان الراحل قد عمل في عدد من القنوات المصرية الخاصة، وهو متزوج وأب لطفلين، أحدهما في العاشرة من عمره والأخرى في السابعة.