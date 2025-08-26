هند صبري تستذكر والدتها: 40 يوماً على أصعب فراق

مزجت الممثلة التونسية هند صبري ألم الفقدان بعبارات مؤثرة، بعد مرور 40 يوماً على رحيل والدتها.

وشاركت الفنانة محبيها عبر منشور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي كتبت فيه: «40 يوماً على أصعب فراق. اللهم يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات. أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة». كلمات الممثلة التونسية لامست مشاعر متابعيها، الذين تفاعلوا مع المنشور بتعليقات مليئة بالدعم والدعاء، مؤكدين تضامنهم معها في محنة الفقد. كما حرص عدد من زملائها في الوسط الفني على مواساتها، متمنين لوالدتها الرحمة والمغفرة. يذكر أن هند صبري كانت أعلنت وفاة والدتها قبل أسابيع، وسط حالة من الحزن الكبير بين جمهورها ومحبيها، معتبرة رحيلها «أصعب لحظة في حياتها». وتواصل النجمة التونسية التعبير عن وفائها لذكرى والدتها، مؤكدة أن غيابها ترك أثراً عميقاً في نفسها.