مفاجأة داخل غرفة مهيرة عبدالعزيز في الفندق

في مفاجأة غير متوقعة، فوجئت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بتصاميم فنية مبتكرة من المناشف البيضاء في غرفتها بأحد فنادق الساحل الشمالي بمصر. فور دخولها الغرفة، اكتشفت منشفة معلّقة على الباب مزينة بنظارات شمسية لتبدو كأنها وجه، ما أثار ضحكها ودهشتها. كما استعرضت مهيرة تفاصيل الغرفة الأخرى، التي ضمت أشكالاً مختلفة من المناشف تم تشكيلها بطريقة فنية لتبدو كدمى بأحجام وأشكال متنوعة. وتفاعلت مهيرة بعفوية مع هذه المفاجآت، حتى أنها احتضنت إحدى الدمى التي أرعبتها في البداية لحظة دخولها الغرفة.

مهيرة عبدالعزيز، التي تقضي عطلتها الصيفية في مصر، حرصت على مشاركة متابعيها هذه اللحظات الطريفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أضفى جواً من المرح والود على تجربتها السياحية.