فنان يوقف حفله لملاحقة «متحرش» أمام الجمهور

في حادثة لاقت إشادة واسعة، تدخل مغني الراب الصيني الشاب «أبموزارت» شخصياً خلال حفل موسيقي في مدينة هانغتشو، بعدما كشفت إحدى الحاضرات تعرضها لتحرش أثناء العرض.

وبحسب تقارير صحفية، تمكنت السيدة من لفت انتباه المغني وسط الضوضاء، إذ قامت بإشارة صامتة للتواصل معه. وعندما سلمها الميكروفون، فاجأت الجميع بقولها: «المنحرف أصاب ساقي»، موضحة أوصاف المعتدي.

على الفور، أوقف «أبموزارت» الحفل وطلب من رجال الأمن ومنظميه مراجعة كاميرات المراقبة وإغلاق مخارج القاعة لمنع هروب المشتبه به، قائلاً: «هيا لنقبض عليه»، وسط تصفيق وتشجيع من الحضور.

وبعد الحادثة، أعلنت السلطات الأمنية في هانغتشو اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاماً يُدعى «لوو»، بتهمة التحرش.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية دور الفنانين في التصدي لحوادث التحرش وتعزيز بيئة آمنة في الفعاليات العامة.