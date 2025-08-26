إدارة أعمال فضل شاكر توضح: لا حفلات قادمة في مصر أو أي مكان

نفت إدارة أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر اليوم (الثلاثاء) الأخبار المتداولة حول إحياء الفنان لحفل غنائي في مصر. وأكدت أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن أي حفلات له في أي مكان حول العالم حتى الآن.

وأوضح مدير أعماله إياد النقيب، في بيان رسمي أن الشركة المخوَّلة بتنظيم أولى حفلات فضل شاكر بعد عودته هي شركة «Benchmark»، وأن أي إعلان رسمي عن حفلات سيصدر حصريًا عبر الحسابات الرسمية للفنان والشركة المنتجة. ودعا النقيب الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار أو الإعلانات المضللة.

يُذكر أن إعلانًا سابقًا من أحد منظمي الحفلات أشار إلى اتفاق مبدئي لإقامة حفل ضخم للفنان قرب الأهرامات في مصر، دون تحديد موعد رسمي، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، طرح فضل شاكر مساء الإثنين أغنيته الجديدة «صحاك الشوق» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت الأغنية تفاعلًا وإقبالًا ملحوظًا منذ ساعات صدورها الأولى.