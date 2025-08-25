سيرين عبدالنور تكشف موقفها بعد فيديو سيف نبيل

خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن صمتها بعد موجة الانتقادات التي طالتها إثر انتشار مقطع فيديو جمعها بالفنان العراقي سيف نبيل، وأظهر متانة العلاقة والصداقة بينهما.

ونشرت سيرين على حسابها في «إنستغرام» صورة لها بفستان أحمر أنيق، مصحوبة برسالة غير مباشرة قالت فيها: «كنت أعتقد أن معاملتي للناس بلطف ستقابل بالمثل، لكن الحياة علمتني عكس ذلك. الناس يتصرّفون على طبيعتهم، يصدّقون ما يريدون، ويتصرفون كما يشاؤون دون الاكتراث لتأثير ذلك على الآخرين». وأضافت: «في نهاية المطاف، تبقى الأفعال أبلغ من الأقوال، فالكلمات غالباً ما يكون تأثيرها أقل».

وتلقّى منشور سيرين تفاعلاً واسعاً من جمهورها، مؤكدين دعمهم لها واعترافهم بعفويتها في التعامل مع زملائها من الفنانين دون حسابات أو نوايا خفية.