وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة إلى جمهورها والرأي العام، ردت خلالها على كثير من الأمور التي تم تداولها أمس، معلنة أن المستشار ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة في الوقت الحالي.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب بياناً صحفياً عبر حسابها الشخصي على منصة «إكس»، جاء كالتالي: «تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليا».

وأوضحت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

كما شددت شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وأعربت شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، مؤكدة أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.

وجاء بيان شيرين رداً على بيان محاميها السابق ياسر قنطوش أمس، الذي ناشد فيه وزير الثقافة ووزارة الصحة بإرسال لجنة طبية لتقييم حالتها النفسية والصحية بسبب تصرفاتها الأخيرة، مؤكداً أن هناك شخصاً لم يسمّه حوّل حياتها إلى «جحيم»، ويمثل تهديداً خطيراً لاستقرارها النفسي والصحي.