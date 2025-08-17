أكدت الإعلامية العراقية ومقدمة البرامج التلفزيونية لنا الزهاوي أن منتدى الإعلام السعودي الذي يقام سنويا في الرياض يمثل منصة إعلامية رائدة تجمع صناع القرار والإعلاميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا المهنة.

وأشارت الزهاوي إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز مكانة الإعلام السعودي وإبراز دوره المحوري في الساحة الإقليمية والدولية ويعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الإعلامي في المملكة.

وأضافت أن العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والإعلام هي علاقة جوهرية فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور لا تستطيع الوصول إلى الجمهور دون الإعلام الذي ينقل الرسالة ويعزز أثرها. وأوضحت أن الإعلام المرئي والمسموع قادر على استثمار التكنولوجيا لنشر الثقافة والمعرفة بأساليب مبتكرة ومتنوعة من خلال إنتاج محتوى ثقافي وتعليمي جذاب يسهل وصوله إلى مختلف الفئات.

كما أكدت أن للإعلام دورا محوريا في تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال عبر منصات وبرامج مثل البودكاست التي تستضيف رواد الأعمال وتعرض تجاربهم وتمنح الجمهور فرصة لاكتساب رؤى عملية حول مواجهة التحديات وتحويل الأفكار إلى نجاحات، إلى جانب بناء جمهور وفي وتعزيز الريادة الفكرية وزيادة الوعي بالعلامات التجارية.

وأشارت إلى أن بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص يتحقق من خلال إنتاج محتوى هادف يخدم القضايا المجتمعية ويبرز مساهمات الشركات في خدمة المجتمع، مستشهدة بتجارب مثل تعاون شركات التكنولوجيا مع مؤسسات إعلامية لإنتاج أفلام وثائقية عن التحول الرقمي في التعليم، أو تعاون شركات التأمين لإنتاج سلاسل توعوية عن أهمية التأمين، ما يسهم في رفع الوعي العام ويتيح للشركات عرض خبراتها.

واختتمت الزهاوي بالإشارة إلى مشاركتها أخيرا بدعوة رسمية في الملتقى الإعلامي العربي الذي أقيم في الكويت تحت عنوان ذكاء المستقبل وبمشاركة وزراء إعلام عرب وكبار المسؤولين ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث شددت على أهمية الاستثمار في الإعلام لصالح المجتمع.

وتعد لنا الزهاوي من الشخصيات الإعلامية البارزة في الوطن العربي، فهي إعلامية ومقدمة برامج، حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، ودبلوم في إدارة الأعمال، وتشغل منصب رئيسة مؤسسة دار الرحمة، ومديرة المكتب الإعلامي والعلاقات الدولية ووحدة تطوير الأعمال في مؤسسة الإبداع العراقي، وعضو اتحاد المؤثرين وصناع المحتوى العرب، وتمتلك خبرة واسعة في تقديم البرامج وإدارة المبادرات الإعلامية، وتحرص على توظيف الإعلام في خدمة المجتمع، إلى جانب مشاركاتها الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات العربية.