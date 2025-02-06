أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ تنظيم حفلات غنائية في بطولة LIV للجولف، المقامة في العاصمة السعودية الرياض، اعتباراً من اليوم حتى السبت 8 فبراير، ويتصدر تامر حسني وأحمد سعد وويجز قائمة نجوم الحفلات، إضافةً إلى حضور نجوم عالميين مثل سلفاتور جاناتشي وفرقة باكستريت بويز «Backstreet Boys».

ويُحيي حفلات اليوم الأول من البطولة كل من أحمد سعد، الشاب خالد، ودي جي سينك، كما يُحيي ويجز وفرقة باك ستريت بويز وسلفاتور جاناتشي حفلات يوم الجمعة في 7 فبراير الجاري.

أما اليوم الثالث فسيكون ختام البطولة مع حفلات تامر حسني و RDJ يوم السبت 8 فبراير الجاري.

وشارك ويجز الجمهور البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة تنكر عبر إنستغرام، كما أطلق فيديو كليب «تنكر» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.