توفي المخرج العراقي محمد شكري جميل، الذي يُلقبه النقاد بـ«شيخ المخرجين العراقيين»، عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقال وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في بيان أصدره «محمد شكري جميل يعد واحداً من رواد السينما العراقية العظماء.. روحه ستظل حاضرة في كل مشهد ولقطة رسمها بحب وشغف».

وُلد محمد شكري جميل بالعاصمة بغداد عام 1937، والتحق بالعمل في وحدة الإنتاج السينمائي بشركة نفط العراق، التي فتحت الباب أمامه للسفر إلى إنكلترا لدراسة السينما.

وعمل مساعد تصوير ومساعد إخراج في عدد من الأفلام الوثائقية، وشارك في مونتاج أول فيلم عراقي ملون بعنوان «نبوخذ نصر» للمخرج كامل العزاوي.

أخرج محمد شكري جميل فيلم «الظامئون» عام 1972، وفيلم «الأسوار» عام 1979. كما أخرج عام 1982 فيلم «المسألة الكبرى»، الذي يعد من أضخم ما أنتجته السينما العراقية.

ومن أبرز أفلامه أيضاً «الملك غازي» عام 1993 من بطولة ستار خضير وميسون البياتي ومحمد طعمة التميمي وسامي قفطان وفيصل الياسري وسامي السراج وجواد الشكرجي وغازي التكريتي.

وكان الراحل متزوجاً من الممثلة فاطمة الربيعي، التي شاركته في بعض أعماله السينمائية.