نظّمت هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع معهد مسك للفنون معرض «سيرة ومسيرة» الذي يحتفي بالإرث الفني للفنان الراحل سعد العبيد، في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

ويستمر المعرض الذي افتتح يوم 18 يناير في إقامة فعالياته، بحضور نخبة من رواد الفن التشكيلي السعودي والمجتمع الثقافي، حتى يوم الجمعة القادم 24 يناير.

كما يستعرض المعرض مسيرة الفنان الممتدة لستة عقود، متضمناً 153 لوحة توثق إبداعاته منذ بداياته في الستينات وحتى وفاته في عام 2020.

وأُطلق خلال المعرض كتاب توثيقي يروي تفاصيل هذه المسيرة الحافلة، يشمل المعرض فعاليات مصاحبة، من بينها جلسات حوارية عن حياة الفنان وأبرز محطاته الإبداعية بمشاركة شخصيات بارزة مثل ابنه خالد سعد العبيد والفنانين هدى العمر وصالح النقيدان وعلي ناجع، إلى جانب ورش عمل فنية وجولات تعريفية موجهة لكافة الأعمار.

وبدأت رحلة الفنان سعد العبيد الفنية، الذي ولد في الرياض عام 1945، مستلهمة جماليات البيئة الصحراوية، كما درس في معهد المعلمين وتخرج عام 1962، وشارك في معارض محلية ودولية منذ الستينات، مقدماً خلال حياته تسعة معارض شخصية بارزة، بالإضافة إلى إصداره كتاباً يوثق أربعين عاماً من مسيرته الفنية.

ويُعد معرض «سيرة ومسيرة» فرصة للأجيال الجديدة لاكتشاف إسهامات أحد رواد الفن التشكيلي السعودي ودوره في إثراء الساحة الثقافية والفنية، حيث يأتي المعرض ضمن جهود هيئة الفنون البصرية لتعزيز حضور الفن السعودي وإبراز تأثيره الثقافي والاجتماعي.

ولزيارة هذا الحدث الذي يقدم روائع سعد العبيد أحد رموز الفن التشكيلي السعودي قبل اختتامه يوم الجمعة القادم، 24 يناير الدخول على: https://webook.com/en/events/life-and-journey-saad-al-obaid