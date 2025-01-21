أطلق الفنان الشاب عزيز صالح أولى أغنياته بعنوان «أحبك جد»، والتي تحمل طابعًا عاطفيًا مميزًا وفريداً، أبدع عزيز في تقديمها بصوته العذب وأدائه المفعم بصدق المشاعر، مما يضيف إلى العمل لمسة خاصة تأسر القلوب.

وقد تعاون عزيز صالح في أغنية «أحبك جد» مع الشاعر محمد القاسمي، وقام بعملية الألحان والتوزيع الموسيقي المايسترو حاتم منصور، بينما تولى مهمة المكساج والماسترينغ المهندس حسني أبو زهرة، تحت إشراف فني من صلاح الياسري، حيث يقول في مطلع الأغنية، الذي يعكس مشاعر الحب الصادق بأسلوب موسيقي معاصر ومميز: «احبك جد قسم بالله احبك جد وواصل حد مافي حد واصل له احبك عد مافي البحر جزر ومد وكيف امزح يامالك بي الغلا كله احبك حب ماحبه احد لأحد ولايطرى في قلب انسان او عقله كبر هالكون حبك داخلي يمتد واكثر بعد لو في عمر يسمح له».

هذا الإصدار «أحبك جد» يمثل نقطة انطلاق جديدة للفنان عزيز صالح، حيث يترقب الجمهور أعمالًا قادمة تعكس إمكانياته الفنية وتفرده في الساحة الموسيقية.