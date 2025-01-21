احتفل نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك آدم خطاب، بخطبته مساء الأحد الماضي، وكان الحفل مقتصراً على الأهل والأصدقاء، فيما توالت التهاني على ابن حنان ترك، من قبل أصدقائه وبدوره أعاد نشرها عبر «ستوري انستغرام».

ولم يتم إعلان أي تفاصيل من قبل آدم حول خطيبته (من خارج الوسط الفني)، مكتفياً بنشر صور لـ«قراءة الفاتحة» والعروس معه التي ظهرت بفستان أبيض وحجاب.

يذكر أن حنان ترك، لديها خمسة أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) إضافة إلى محمد من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت مريم ومنى من زوجها الخامس محمود مالك.

وكانت النجمة حنان ترك قد أعلنت اعتزال الفن في 2006، وارتداء الحجاب، عقب وفاة زميلها الفنان علاء ولي الدين، لكن بعد عام واحد، عادت مرة أخرى للفن وقدمت مسلسل «أولاد الشوارع»، ومن ثم قدمت مسلسل «الأخت تريزا» وفيلم «المصلحة» الذي كان آخر أعمالها الفنية، لتعود للاعتزال مرة أخرى.

وبعد مشوار فني طويل، أعلنت الفنانة المصرية، قرار اعتزال الفن بشكل نهائي من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «أنا والعسل» مع الإعلامي نيشان في 2012، لتختفي تماماً عن الإعلام والفن.