في خطوة تهدف إلى تطوير صناعة النشر وتعزيز جودة الإنتاج الأدبي، تسجل هيئة الأدب والنشر والترجمة حضورها المميز في معرض جدة للكتاب 2024 من خلال جناح «الوكيل الأدبي». هذه المبادرة الرائدة، التي أطلقتها الهيئة، تُشكِّل جسراً إبداعيّاً بين الكُتّاب ودور النشر، حيث تفتح أبواباً جديدة لتسويق الأعمال الأدبية، وضمان حقوق المؤلفين، وتحفيز الإبداع المحلي.

وتتضمن المبادرة عدة مشاريع طموحة، أبرزها المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية، حيث يسعى جناح الوكيل الأدبي إلى استقطاب الكُتّاب، ودعم إنتاجاتهم الأدبية وتحويلها إلى محتوى سينمائي وتلفزيوني مع ترجمتها إلى لغات متعددة. كما يعزز الجناح مبادرة «دعم إنتاج الكتاب الأول»، التي توفر دعماً جزئيّاً لخدمات التصميم والطباعة، لتشمل الكتب الأدبية مثل الروايات، والقصص، والشعر، وأدب الرحلات، وكتب الأطفال واليافعين.

وأكدت رئيس مجلس إدارة ملتقى الأدباء كواكب النجار ل«عكاظ» أن الوكيل الأدبي يكتسب أهمية كبيرة كونه الوسيط المثالي بين المؤلف ودور النشر، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاج الأدبي وتحقيق التنوع الثقافي. كما يسهم في تنظيم سوق النشر المحلي، وتحفيز الكُتّاب على الإبداع، وتعزيز التنافسية في الساحة الأدبية محليّاً ودوليّاً.