وقع الإعلامي والمذيع خالد الأمير كتابه الجديد «العلاقات العامة وفنون الاتصال»، وذلك في منصة تواقيع معرض كتاب جدة الذي يختتم غدا (السبت).

ويتحدث الكتاب عن مفهوم العلاقات العامة وبدايتها في العصور القديمة والوسطى وفي عصر الإسلام وفي العصر الحديث، وعن أقسام وأنواع العلاقات العامة وعن مكانتها. وتطرق الأمير في كتابه عن الاتصال وأنواع الاتصال وفنونه، وعن الحوار ومفهومه وكيف يكون، وما هي أهم مراكز الحوار في المملكة العربية السعودية.

خالد محمد الأمير بكالوريوس إعلام تخصص علاقات عامة من جامعة الملك عبدالعزيز. يعمل حالياً نائب مدير الاتصال الحكومي والعلاقات العامة بإذاعة جدة. عمل بالتلفزيون السعودي بالقناة السعودية الأولى من عام ١٤٢٩ فيديو ومونتاج إلى عام ١٤٣٥هـ.

مخرج برامج بإذاعة جدة من عام ١٤٣٥هـ إلى عام ١٤٤٢هـ، مخرج برنامج الهوا سعودي عبر أثير إذاعة الرياض من استديوهات جدة من عام ١٤٤٠هـ إلى عام ١٤٤١هـ.، أخصائي علاقات عامة بإذاعة جدة من عام ١٤٤٢ إلى الآن، عضو الجمعية العمومية للجمعية السعودية للإعلام والاتصال، عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، مرشد ومدرب طلاب برنامج اليوم الأول لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك) النسخة الثالثة، وهو أحد المهتمين النشطاء بالشأن الإعلامي والاتصال والحوار.