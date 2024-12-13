صدر عن دار صوت المؤلف للنشر كتاب (مع محمد الوعيل.. حكايات وذكريات) للإعلامي والكاتب محمد الشقاء.

الكتاب يوثق حياة ومسيرة الإعلامي الراحل محمد الوعيل، أحد أبرز أعلام الصحافة السعودية، الذي ترك بصمة واضحة في المجال الإعلامي طوال خمسة عقود.

يتناول الكتاب، الذي يقع في ثلاثة أبواب، محطات مهمة من حياة الوعيل، بدءًا من عمله في الصحافة الورقية وصولًا إلى ريادته في الصحافة الرقمية، مع الإشارة إلى دوره في تأسيس مفهوم "الصحافة الخيرية"، التي استخدمها كأداة لخدمة المجتمع. كما يعرض الشقاء في الكتاب ذكرياته مع الوعيل، الذي وصفه بالمعلم والقدوة والملهم له خلال مسيرته الإعلامية، مستعرضًا مواقف إنسانية ومهنية تركت أثرًا عميقًا في حياته.

الكتاب يُعد مرجعًا للمهتمين بسير الإعلاميين وتاريخ الإعلام في المملكة كونه يؤرخ لمرحلة مهمة من مراحل الصحافة السعودية، كما يبرز القيم المهنية والإنسانية التي حملها بطل الكتاب «الوعيل» طوال مسيرته، حيث كان مثالًا للصحفي القدوة الذي يجمع بين المهنية والإنسانية.

الشقاء سيدشن كتابه ويوقع عليه مساء يوم 17 ديسمبر خلال معرض جدة الدولي للكتاب 2024 في جناح دار صوت المؤلف (A116)، كما سيوقع كتابه الجديد (تشريح إعلامي) في ذات اليوم بالمعرض في جناح دار جداول (A99).