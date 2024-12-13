بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الموافق ٣ ديسمبر، قدم الروائي أحمد الزهراني ١٠٠ نسخة لضيوف المهرجان من روايته «كروموسوم إضافي» التي أطلقها أخيرا ويوقعها في معرض الكتاب الدولي في جدة. وهدف الزهراني إلى زيادة التوعية بأهمية ودور الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، حيث لاقت الرواية قبولاً وثناء من الفنانين والمشاهير. الرواية أدبية مستوحاة من قصة حياة شخص يعاني من متلازمة داون، أصدرها المتخصص في التربية الخاصة أحمد الزهراني، مجسداً عبر رواية «كروموسوم إضافي» نموذجاً مختلفاً من الأعمال الروائية لهذه الفئة، حيث يجمع بين السرد الأدبي وتسليط الضوء على التحديات والإنجازات التي يشاركها هذه الفئة.

الرواية ليست فقط قصة عن التحدي والنجاح، بل هي أيضًا دعوة إلى قبول الآخر والاحتفاء بالاختلافات التي تجعل كل شخص فريدًا. ومن خلال أسلوب سردي جذاب، نجح المؤلف في أن يجعل القارئ يعيش مع الشخصيات ويشعر بعمق تجاربهم وإنسانيتهم. تُرجمت الرواية إلى اللغتين الإنجليزية، والصينية، وترى النور قريبًا عبر عمل درامي يتناول هذه الفئة الغالية.