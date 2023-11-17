أنت (عالي) وإن طوتكَ الليالي

رثى الشاعر الدكتور عبد الله محمد باشراحيل صديقه الراحل الدكتور عالي سرحان القرشي الذي توفي الأربعاء الماضي بالقاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض، وتمت الصلاه عليه فجر الخميس بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.أنت (عالي) وإن طوتكَ اللياليوأديبٌ رقى صعابَ المنالِأيها الصادقُ الحبيبُ المُعلَّىكنت فينا الأريبَ فخرَ الرجالِلم تَملَّ الحياةُ منكَ ولكنانت من ملَّ مِن حياةِ السِّفالِكم أحلتَ الدجى بفكرٍكَ نوراًيوقظُ الصبحَ في عيونِ المُحالِتزرعُ العِلمَ في العقولِ زُهوراًعطرُها لم يزل زكيَّاً حِياليجِئتَ كالغيمةِ الهتون ومنهاقطراتٌ سكبتها كاللآليثمَّ غادرتَ باسمَ الثغرِ خُلواًمن همومِ الزمانِ كالعمرِ سالِوعلى وجهِكَ الصفاءُ نَدِيَّاًقد كساهُ الوقارُ سمتَ الجلالِيا لِـ(عالي) ويا لجُرحٍ تنزَّىودُمُوعِي تَسِحُّ والفقدُ غالِقاربت بيننا الدُّنا وافترقناويحَها عندَ موتِنا لا تُبَاليصارَ ما بيننا تراجيعَ ذكرىملءُ أحداثِهَا السنونُ الخواليبين مصرٍ وبين مكة أوفيأرضِ لبنان وهو مهدُ الجمالِما بِهِ (الطائفُ) الأنيسُ يوارينازف الدمعِ في رحيلِكَ (عالي)والرياضُ الوريفُ ما عادَ يُشجيمثلما الأمسِ تحتَ خُضرِ الدواليكل شيءٍ نعاكَ والكل باكٍحينَ غادرتَ في سباقِ المعاليفارحمِ اللهُ (عاليَ) القدرِ هبهُجَنَّة الخلد يا عظيمَ النَّوالِواعطِهِ سؤلَهُ ومايتمنىيا كريماً ولم يضق بالسؤال.